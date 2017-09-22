Fiorentina vicinissima a Carriço del Siviglia in estate, decisiva la sua volontà.

Il portale sevillista Vamosmisevillafc.com ha rivelato un'interessante indiscrezione di mercato, secondo la quale il centrale biancorosso Daniel Carriço, sarebbe stato cercato con insistenza dalla Fio...

Il portale sevillista Vamosmisevillafc.com ha rivelato un'interessante indiscrezione di mercato, secondo la quale il centrale biancorosso Daniel Carriço, sarebbe stato cercato con insistenza dalla Fiorentina. Il Siviglia e il difensore portoghese hanno però preferito continuare insieme senza prendere in considerazione le offerte ricevute. A causa di questo rifiuto i Viola avrebbero poi virato su German Pezzella, strappato con successo al Betis Siviglia. Ecco il motivo che ha spinto Carriço a rifiutare la Fiorentina: "Sono felice di continuare qui, ho ancora tanto da dare. Alcune squadre erano interessate a me ma non ho mai pensato di lasciare il Siviglia. Ringrazio le società che mi hanno seguito".