Fiorentina-Venezia, si va verso quota 30mila tifosi al Franchi. Continua la vendita dei biglietti

L’obiettivo è riempire il Franchi contro il Venezia sabato, serve la spinta della città. anche ieri è proseguita la vendita dei tagliandi in vista della gara di campionato alle porte. In tanti hanno approfittato per acquistare il biglietto direttamente dalla biglietteria ufficiale. Le previsioni parlano di almeno trentamila presenze, ma la speranza è quella di provare ad andare oltre tutto. Lo scrive La Nazione.

