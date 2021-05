Al 32′ Fiorentina in vantaggio contro la Lazio al Franchi di Firenze. Castrovilli passa a Biraghi che mette dentro per Vlahovic, il quale da due passi firma l’1-0 viola. 20° gol in campionato per il serbo.

