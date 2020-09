Al 3′ la Fiorentina trova subito il vantaggio a San Siro. Bel recupero palla di Federico Chiesa sulla destra, Ribery sventaglia per Biraghi. L’ex Inter mette la palla in mezzo con un bel cross, Kouame sponda per Bonaventura il quale la ripassa all’ivoriano che a due passi non può sbagliare. È 1-0 Viola.