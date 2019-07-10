Fiorentina - Val di Fassa 21-0, Vlahovic e Meli su tutti. Simeone doppietta, ma che errori..

Oggi alle 17 é andata in scena la prima amichevole stagionale della Fiorentina di Vincenzo Montella. Risultato larghissimo sul terreno del "Benatti", infatti i viola, nell'occasione in maglia verde, a...

Oggi alle 17 é andata in scena la prima amichevole stagionale della Fiorentina di Vincenzo Montella. Risultato larghissimo sul terreno del "Benatti", infatti i viola, nell'occasione in maglia verde, affossano il Val di Fassa per 21-0. Un risultato da prendere ovviamente con le molle che però ha permesso ai giocatori viola di testare sul campo questo inizio di preparazione. La prima frazione di gioco termina col risultato di 8-0 grazie alle reti di Benassi, Montiel, Saponara, Ranieri e Meli, oltre alla tripletta di uno dei migliori in campo, ovvero Vlahovic. Nella ripresa. Meli completa il poker personale, poi è stato Sottil a segnare una tripletta, Simeone una doppietta come Hancko e Baez e la rete singola di Eysseric.

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