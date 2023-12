Fiorentina sotto all’intervallo, la tribuna fischia i giocatori, la Curva Fiesole incita e canta cori di sostegno

Primo tempo bruttissimo della Fiorentina che nel corso del primo tempo contro il Parma è andata sotto di 2 gol senza realizzarne nemmeno uno e sprecando tante occasioni da gol. Alla fine della prima frazione si gioco, la tribuna dello stadio Franchi ha fischiato i giocatori mentre la Curva Fiesole ha incitato il gruppo cantando cori di supporto e sostegno con i calciatori che via via prendevano la via dello spogliatoio.

CARESSA ELOGIA SOTTIL