Con Ranieri squalificato, e Mina sì reduce da altri 90 minuti giocati con la nazionale colombiana ma fin qui mai impiegato in campionato, Italiano non può far altro che piazzare Milenkovic e Quarta davanti a Terracciano, con il centrale argentino rientrato solo ieri al Viola Park (come del resto Nico Gonzalez). Lo scrive il Corriere Fiorentino.