Fiorentina-Sassuolo finisce 1-1. All’82’ Ribery vicino al gol, ha seminato il panico nell’area neroverde

Fiorentina-Sassuolo all’Artemio Franchi di Firenze è finita 1-1. Al 2′ subito occasione Sassuolo con il tiro di Berardi, la palla finisce di poco a lato. Sicuramente la partita la stanno facendo i neroverdi in questo inizio di gara. Fiorentina incoraggiata dai tifosi viola con fuochi d’artificio provenienti dall’esterno dell’impianto, l’unico modo che ad ora hanno i sostenitori. Al 6′ splendido assist a portare fuori i difensori neroverdi di Ribery per Biraghi il quale da ottima posizione tira fuori. Al 12′ vantaggio neroverde, Berardi per Traore che scappa a Milenkovic ed insacca la palla alle spalle di Dragowski. Al 22′ altra occasione neroverde, Berardi poi spara fuori dopo la respinta del portiere gigliato. Al 23′ ribattuto il tiro di Bonaventura. Al 29′ Castrovilli ruba palla, Ribery in mezzo a due tira ma la palla va tra le braccia di Consigli. Al 33′ fallo netto di Locatelli su Ribery. Dal dischetto va Vlahovic che pareggia i conti facendo l’1-1. Così termina il primo tempo.

Al 48′ occasione Fiorentina con Venuti che spara fuori. Al 52′ traversa piena presa da Obiang. Al 60′ gran tiro di Castrovilli ma consigli vola e para. Al 70′ occasione neroverde con Boga ma il pallone va sul fondo. Al 72′ triplo cambio Fiorentina, entra Igor per Caceres, Kouame per Vlahovic e Pulgar per Castrovilli. All’82’ magia di Ribery che semina il panico in area di rigore, tira ma la palla si stampa sulla traversa.

