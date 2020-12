Dopo gli acciacchi fisici avuti, Alfred Duncan nonostante sia stato inserito da Cesare Prandelli nella lista dei convocati non sarà della gara che andrà in scena alle 20:45 tra Fiorentina e Sassuolo. L’ex neroverde infatti non ha del tutto recuperato e si accomoderà in tribuna.

