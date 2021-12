Fiorentina-Salernitana finisce 4-0. Quinta vittoria consecutiva al Franchi per i viola

Al 18’ ottimo contropiede della Salernitana, Ribery appoggia per Coulibaly che va al tiro ma trova una deviazione. Al 23’ ancora una volta pericoloso Ribery, mette dentro un pallone per Obi che non riesce ad agganciare e a spingere verso la porta viola. Al 24’ cross dentro sul primo palo di Biraghi per Vlahovic, il quale colpisce di testa la palla che finisce larga. Al 28’ bella occasione per i viola Callejon crossa dentro per Gonzalez che non riesce a schiacciare bene, la palla finisce alta.

Al 31′ la Fiorentina sblocca la gara al Franchi contro la Salernitana. Cross dentro di Callejon, Veseli di testa allontana la palla che però finisce sui piedi di Jack Bonaventura, si coordina va al tiro, il portiere ospite si allunga, tocca il pallone che si stampa sul palo prima di entrare in rete. 1-0 Fiorentina. Al 42′ Fiorentina vicina al raddoppio, Vlahovic raccoglie palla in area e mentre va al tiro, infastidito da Gyomber che gli dà un colpetto, tira di poco a lato. Al 43′ Ribery ancora una volta pericoloso, quando prende il pallone inventa calcio. Al 45′ Fiorentina di nuovo vicino alla rete, Callejon impatta bene ma l’estremo difensore granata vola e salva, prova il tiro Biraghi ma il portiere nega ancora la rete. Al 51′ la Fiorentina trova il raddoppio al Franchi contro la Salernitana. Vlahovic segna il suo 31° gol in questo 2021 (eguaglia il record di Toni, insegue Cristiano Ronaldo a 33 reti in un anno solare), Belec non riesce a smanacciare il pallone. 2-0 per la viola. Al 66′ tiro di Delli Carri, Terracciano mantiene bene la posizione e getta la palla in calcio d’angolo. All’80’ asse Sottil-Vlahovic, ma il tiro del serbo è debole. Un minuto dopo ottimo intervento di Terracciano su Simy. All’84’ Sottil parte, salta il suo avversario e mette dentro per Vlahovic che firma la sua doppietta personale, sale così a 32 reti in questo anno solare. La Fiorentina cala il tris contro la Salernitana. Maleh cala il poker dopo la respinta di Belec sulla conclusione di Vlahovic. Seconda rete consecutiva per l’italo-marocchino, entrato a gara in corso al posto di Duncan. Al 92′ ottima palla dentro di Terzic per Gonzalez, l’incornata fila il palo. Fiorentina-Salernitana finisce 4-0.

