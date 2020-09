TMW, la Fiorentina non fa sconti, per Milenkovic Commisso vuole 45 milioni. L’Inter…

45 milioni: è questa la richiesta della Fiorentina per Nikola Milenkovic, primo obiettivo dell’Inter in caso di cessione di Milan Skriniar. Lo slovacco è entrato nel mirino del Tottenham nelle ultime settimane e i nerazzurri si stanno guardando intorno per trovare un sostituto. Non sarà comunque facile strappare il serbo alla Fiorentina, che Commisso valuta come uno dei principali pezzi pregiati della rosa viola. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

ECCO IL NUOVO FRANCHI, INVESTIMENTO DA 250 MILIONI DI EURO, 42 MILA POSTI E FATTURATO DELLA FIORENTINA DI OLTRE 220 MILIONI