Fiorentina-Milan: per i rossoneri pronta la coppia d'attacco Morata-Abraham. Ko Calabria
L’ultimo dubbio in casa Milan riguarda la gestione di Morata
Dopo il passo falso in Champions League contro il Bayer Leverkusen, il Milan si troverà ad affrontare un’altra partita molto difficile contro la Fiorentina, in programma domenica sera all'Artemio Franchi, valevole per la 7 giornata di Serie A. Complice la stanchezza derivante dall’impegno europeo, mister Fonseca potrebbe rivedere la formazione, apportando qualche modifica all’undici titolare rossonero. Attenzione in questo senso ai ballottaggi in difesa. Per via del ko dell’ultima ora di Calabria, la titolarità di Emerson sarà inevitabile, ma non mancano alcuni dubbi per completare il reparto arretrato.
Va verso la conferma dal 1′ minuto Gabbia, giocatore che potrebbe essere affiancato a Pavlovic. Il serbo potrebbe far rifiatare Tomori, che ora rischia di scivolare in panchina. Ancora in panchina, invece, dovrebbe finirci nuovamente Loftus-Cheek: difficilmente, infatti, il mister rossonero si priverà di uno tra Reijnders e Fofana.
L’ultimo dubbio in casa Milan riguarda la gestione di Morata. Negli ultimi giorni lo spagnolo non è stato al 100% ma, nonostante ciò, dopo il Bayer ha sempre lavorato in gruppo. Per questo motivo, Fonseca dovrebbe lanciarlo dal 1′ minuto contro la Fiorentina, schierandolo nuovamente in coppia con Abraham.BRESSAN: “PALLADINO DEVE SPERIMENTARE PER TROVARE I GIOCATORI GIUSTI. MILAN PARTITA CRUCIALE PER CAPIRE LE AMBIZIONI”
https://www.labaroviola.com/bressan-palladino-deve-sperimentare-per-trovare-i-giocatori-giusti-milan-partita-cruciale-per-capire-le-ambizioni/270993/