Bressan: "Palladino deve sperimentare per trovare i giocatori giusti. Milan partita cruciale per capire le ambizioni"

L'equilibrio fra i reparti dovrebbe essere il primo obiettivo per Palladino

Mauro Bressan, ex calciatore viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della partita di ieri sera della Fiorentina e non solo: “Partita importante, non va presa sottogamba. La Fiorentina è ancora in costruzione e ci sono giocatori che ancora devono esordire, come Moreno. Palladino deve provare e poi trovare gli uomini che gli possano garantire le giuste condizioni per il futuro. E domenica il Milan indicherà la via che dovrà seguire la squadra, gara cruciale per capire il livello a cui può ambire la viola”.

“Vincere è obbligatorio, il primo obiettivo di ieri sera. Poi si potrà guardare al gioco, ma la Fiorentina dovrà dimostrare che è in forma, visto che Palladino ancora non ha certezze. L'equilibrio fra i reparti dovrebbe essere il primo obiettivo per Palladino. Il centrocampo mi sembra importante, anche a livello di nomi: il tecnico deve cercare di capire se fare una linea a tre nel mezzo; ci sta di non avere in testa un modulo fisso. Penso che contro il Milan possa metterne tre a centrocampo; così come ne può schierare soltanto due oggi visto il livello dell'avversario. Il tempo tuttavia stringe e l'allenatore deve fare chiarezza sulle proprie idee".

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