Fiorentina, l’Europa attraverso il campionato è ancora possibile: oggi per avvicinare il 7° posto

Sette punti in tre partite (oltre alle due vittorie nelle ultime due, entra nel conto anche il pareggio precedente contro l’Empoli, che fino alla trasferta di Verona andava invece ad allungare comunque la striscia nera senza vittorie in campionato post Sassuolo) hanno di fatto avvicinato la Fiorentina alla zona dove si lotta per il settimo posto, quello utile forse ad agganciare l’Europa della prossima stagione. Ci sono tante squadre da rimontare e più punti da guadagnare per completare la rincorsa, però una cosa è sicura: grazie alla minima preziosa – serie positiva e calendario da qui a domenica prossima in mano, la squadra viola è chiamata a mettere da parte pensiero e pensieri per la trasferta di Sivas che vale l’accesso ai quarti di finale di Conference League per non mollare la presa su una classifica che è tornata farsi interessante. In prospettiva maggiormente. Lo scrive il Corriere dello Sport.

