Fiorentina-Inter finisce 0-2. L’occasione migliore per i viola quella di Bonaventura nel primo tempo

Subito pericoloso l’Inter in avvio, grande pressing. Al 5′ ottima occasione per l’Inter, innescato Sanchez, arrivato sul fondo, palla dentro per Barella ma con una grandissima parata Dragowski ha negato il vantaggio all’Inter. Al 12′ grande stop di Eysseric e botta verso Handanovic, la palla finisce poco fuori dalla porta. Al 31′ Inter in vantaggio, tiro di interno destro da fuori area di Barella che si insacca nell’angolo alla sinistra di Dragowski, che coperto da Vlahovic vede partire la palla in ritardo. Al 37′ Martinez Quarta crea superiorità numerica vede Bonaventura che controlla e tira incredibilmente, tocca la palla che si stampa sulla traversa ma non è finita, tira Biraghi ma Handanovic salva ancora. Al 45′ Fiorentina-Inter 0-1.

All’inizio del secondo tempo subito cambio per i gigliati, entra Kouame al posto di Borja Valero. Al 50′ conclusione di Bonaventura ma Handanovic va sicuro in presa. Al 51′ l’Inter raddoppia. Sanchez mette dentro palla sulla fascia per Hakimi che arriva da dietro come un treno, Igor non riesce a fermarlo e va a terra. Il marocchino mette al centro per Perisic che praticamente a porta vuota mette dentro la palla del 2-0 per i nerazzurri. Al 64′ gran tiro di Perisic liberissimo al limite, bravissimo Dragowski. Al 66′ altra parata di Dragowski su Gagliardini che aveva schiacciato molto bene di testa. Al 72′ debutto in maglia viola per Kokorin e Malcuit. Al 77′ tiro ad incrociare di Lautaro Martinez ma Martinez Quarta la devia in angolo. Fiorentina-Inter all’Artemio Franchi di Firenze finisce 0-2.

