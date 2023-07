Fiorentina in Conference? La sentenza sulla Juventus potrebbe arrivare venerdì

La prima proiezione su una data che potrebbe essere quella fatidica, l’ha data – forse in modo involontario o forse no – Vincenzo Italiano. Si parla di Conference League di sentenza Juve e dell’eventuale ripescaggio della Fiorentina in Europa. E il giorno giusto potrebbe essere quello di venerdì. Con relativo tempo e margini di discussione per eventuali ricorsi nei primi giorni di agosto. Lo scrive La Nazione.

