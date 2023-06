Fiorentina in Conference? A metà luglio la sentenza definitiva sulla Juve. Ecco tutti i tempi

La Nazione in edicola oggi, elenca i tempi della possibile decisione della UEFA per quanto riguarda l’esclusione della Juventus e quindi, l’approdo in Conference League della Fiorentina. Come ormai sembra scontato, la decisione arriverà dopo il 30 giugno. Basti pensare che tra 6 giorni inizierà la fase del dibattito. Poi, intorno alla metà di luglio, ecco che si dovrebbe intravedere una sentenza definitiva. Ma la cosa non è finita qua. In caso di esclusione per un anno, la Juventus non farà ricorso (un autoesclusione sembra impensabile).

Mentre, se per caso la UEFA decidesse di escludere la Juventus per più anni, ecco pronto il ricorso dei bianconeri che allungherebbe ancora i tempi. Detto ciò, entro la prima settimana di agosto, il piano dei club in Europa deve essere chiaro, anche perchè il 7 ci sarà il sorteggio per i playoff e la squadra viola, ovviamente, sarà chiamata in causa. La sensazione, ad oggi, è che la Fiorentina e l’Europa non siano così lontane.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU MUSSO