“Fiorentina, hai visto meno del 50% di Dodò. a Jovic serve fiducia, forse a Firenze non c’è o non la sente”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del PAOK, José Boto, che ha lavorato anche per il Benfica e lo Shakhtar Donetsk, ha parlato anche dei temi in casa Fiorentina, iniziando da Dodò, che lui ha conosciuto in Ucraina: “Penso che la Fiorentina non abbia visto ancora nemmeno il 50% del vero Dodo. Ci vuole pazienza con lui, ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato”

Poi ha proseguito il suo intervento parlando anche di Luka Jovic: “Lui è un giocatore che ha bisogno di fiducia per fare delle prestazioni buone, se non la sente non riesce a rendere. Forse alla Fiorentina questa cosa non c’è o non la avverte”