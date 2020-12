Fiorentina-Genoa finisce 1-1. All’ultimo respiro tutta la rabbia di Milenkovic nel suo gol

Fiorentina-Genoa finisce 1-1 al Franchi. Primo tempo nel quale la Fiorentina ha giocato con la paura, è sempre stata la squadra che ha proposto gioco a differenza del Genoa che ha fatto affidamento sulle ripartenze. All’11’ punizione per la Fiorentina, Pulgar batte bene, Pezzella prova a metterla al centro ma i rossoblù la mettono in angolo. Al 17′ occasione per il Genoa. Grande palla in verticale di Goldaniga per Scamacca, il centravanti di tacco la mette dentro dove arriva Sturaro ma la palla sporcata arriva tra le braccia di Dragowski. Al 31′ Castrovilli passa a Ribery il quale prova un tiro al volo che va alto. Al 41′ Prandelli è stato costretto a far uscire Castrovilli dopo la botta subita nei primi minuti. Il gioiello viola non è riuscito a recuperare e per infortunio ha dovuto cedere il suo posto a Bonaventura.

Secondo tempo decisamente migliore per la squadra viola, al 70′ Amrabat ha messo una bella palla in mezzo, Vlahovic l’ha toccata e messa in mezzo, da dietro è arrivato Bonaventura che da due passi l’ha messa dentro. Al Var Doveri però ha tolto il gol per fallo del centrocampista marchigiano, il quale aveva tirato la maglia del suo avversario dopo essersi strattonati a vicenda. All’87’ il Genoa segna ma è fuorigioco. Due minuti dopo vantaggio rossoblù con l’ex viola Marko Pjaca che batte Dragowski. Al 94′ occasione Destro per chiudere la partita ma Dragowski salva il 2-0 rossoblù. Al 98′ Milenkovic “spacca” la porta mettendoci tutta la rabbia che aveva e mette così la gara sull’1-1.

LEGGI ANCHE, PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E BORJA DA HORROR. MILENKOVIC E DRAGOWSKI SALVANO LA BARACCA DI PRANDELLI