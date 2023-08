Fiorentina fuori dalla Conference? Rischiano di saltare i 5 posti in Champions per l’anno prossimo

Serie A quanti posti Champions? La stagione italiana nelle coppe europee è iniziata con un passo falso. La Fiorentina è stata sconfitta per 1-0 dagli austriaci del Rapid Vienna nella sfida valida per l’andata dei preliminari della Conference League. Un torneo che lo scorso anno ha visto i viola finalisti, ma sfortunatamente sconfitti nell’ultimo atto contro il West Ham, che si è laureato campione della seconda edizione del torneo.

Nulla è ancora compromesso, considerando la gara di ritorno in programma all’Artemio Franchi, ma in questa stagione – ancora di più che nelle scorse – realizzare il miglior percorso possibile nelle coppe europee sarà particolarmente importante. Il motivo risiede nelle modalità di qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League, la prima con il nuovo format a 36 squadre e girone unico.

I posti aggiuntivi nella manifestazione saranno infatti assegnati – tra gli altri – anche sulla base delle prestazioni nelle coppe negli anni precedenti. In particolare, le due Federazioni che avranno ottenuto il miglior coefficiente complessivo nella stagione 2023/24 potranno portare una squadra in più in Champions League nella stagione 2024/25 (in Serie A sarebbe la quinta classificata). Un risultato non impossibile, considerando che proprio l’Italia nel 2022/23 è stato il Paese che ha fatto registrare il migliore coefficiente medio dietro solo a quello dei club inglesi. Questa la classifica con i primi cinque posti della passata stagione:

Inghilterra – 23.000

Italia – 22.357

Germania 17.125

Spagna – 16.571

Belgio – 14.200

Se la Fiorentina fosse stata eliminata ai preliminari di Conference nella passata stagione, il punteggio medio sarebbe stato pari a 18.214, ancora sufficiente a mantenere la seconda posizione, ma con un margine molto più ridotto. Non va dimenticato inoltre che due italiane sono arrivate in finale nelle altre due coppe europee (l’Inter in Champions e la Roma in Europa League), un risultato – questo sì – difficilmente ripetibile.

Serie A quanti posti Champions? I rischi senza Fiorentina in Conference

Per questo motivo, “perdere” subito la Fiorentina in Conference rischia di complicare molto la corsa italiana al secondo posto in questa stagione, che garantirebbe la quinta squadra in Champions nel 2024/25. Con l’eliminazione, il club toscano non porterebbe punti utili alla causa, “costringendo” le altre squadre a compiere percorsi di altissimo livello per sopperire a questa mancanza.

Negli ultimi cinque anni, la media punti delle Federazioni classificatesi terze è stata pari a 17.125 (esattamente il punteggio della Germania nel 2022/23). Questo significa che – teoricamente – superare questa soglia può offrire grandi chance di secondo posto. Un’eliminazione della Fiorentina ridurrebbe quindi le chance di conquistare l’obiettivo e amplificherebbe decisamente lo sforzo degli altri club italiani per sperare di ottenere il risultato. Lo scrive Calcio e Finanza

