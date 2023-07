Fiorentina e Parma sul pari, 1-1 a fine primo tempo: Cabral segna, Ikonè spreca assist di Bonaventura

Fiorentina in campo al Viola Park per il test amichevole contro il Parma. Al termine dei primi 45′ i Viola si trovano sul risultato di 1-1 con il Parma che trova il vantaggio al 10′ grazie ad Estevez che viene ben servito in area e come un rigore in movimento trafigge Terracciano. L’azione più pericolosa della Fiorentina arriva al 21′ dai piedi del solito Bonaventura che dialoga bene con Ikonè ma l’attaccante francese si perde sul più bello con una conclusione che centra in pieno un difensore ospite. Il pareggio della Fiorentina lo firma Cabral in chiusura di primo tempo, al 45′, servito bene da Duncan il brasiliano riesce a piazzare il pallone a fil di palo. Nel secondo tempo mister Italiano cambierà molto come si è soliti fare nel corso delle amichevoli di preparazione alla stagione.

