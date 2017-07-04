Fiorentina contenta della presa di posizione di Kalinic. Lui diverso da Borja Valero secondo la società viola
La società viola fa sapere di essere soddisfatta di questa affermazione che vuol dire chiarezza nei confronti di tutti
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 20:58
"Grazie Fiorentina, ma voglio il Milan". Così Nikola Kalinic, dopo l'intervista rilasciata quest'oggi da Pantaleo Corvino, s'è espresso in merito al suo futuro. Il centravanti croato ha detto a chiare lettere di voler lasciare il club viola per trasferirsi in rossonero, una chiarezza che la dirigenza gigliata ha particolarmente apprezzato.
Kalinic, a differenza di Borja Valero, s'è esposto in prima persona. Adesso c'è da trovare l'accordo coi rossoneri.
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