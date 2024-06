Fiorentina con Palladino? Parisi può puntare al posto da titolare. Ranieri adattarsi alla difesa a 3

Ormai è chiaro, la Fiorentina cambierà pelle in estate. In molti dei protagonisti dell’ultimo triennio viola saluteranno tra pochi giorni. Ma ovviamente qualcuno resterà, e con il possibile arrivo di Palladino. Da capire quali calciatori potrebbero essere fuzionali al 4-2-3-1 o 3-4-2-1 del tecnico. In difesa ci sono soprattutto i terzini, che Palladino usa molto in fase offensiva. Motivo per cui il quartetto Dodò, Kayode, Parisi e Biraghi dovrebbe rimanere. Con l’ex Empoli che punta al posto da titolare. Invece Lucchesi, che rientrerà dal prestito alla Ternana, può tornare utile. Con un percorso alla Ranieri dovrà adattarsi alla difesa a quattro, lui abituato a giocare a 3. Lo scrive La Nazione.