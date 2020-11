CorSport, Fiorentina, contro il Benevento dubbio in mediana: occasione per Duncan?

Pulgar tra Amrabat e Castrovilli oppure Amrabat e Castrovilli in coppia sono due ipotesi entrambi plausibili per il “primo” centrocampo targato Prandelli. C’è un però, almeno in vista del Benevento che arriva domenica al Franchi e che segna il debutto di Prandelli sulla panchina viola: Amrabat e Pulgar saranno a disposizione in tutto e per tutto soltanto da venerdì causa impegni con Marocco e Cile.

Ovviamente dubbi non esistono su Castrovilli che è rimasto a Firenze a tutela della “bolla”, entra prepotentemente in ballo Duncan assicurando, il ghanese ex Sassuolo, una duttilità tattica quando mai utile per sopperire alle necessità contingenti soprattutto se dovessero trasformarsi in obblighi non evitabili. Lo scrive il Corriere dello Sport.

