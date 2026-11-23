Senza precedenti Fiorentina allo sbando, Varela certifica il disastro: 28 gol subiti, è la peggiore Viola di sempre

Una squadra senza anima, senza personalità e senza difesa. La Fiorentina di Grosso-Vanoli entra nella storia dalla porta sbagliata

Ventotto gol subiti in dodici partite. Un dato che fa rumore, che brucia e che soprattutto racconta meglio di qualsiasi alibi il fallimento di questa Fiorentina.

La sconfitta per 3-0 contro il Monza non è soltanto un altro risultato pesantissimo da aggiungere a una stagione già tormentata. È la fotografia impietosa di una squadra impalpabile, incapace di reagire, fragile dietro e priva di quella rabbia agonistica che dovrebbe essere il minimo indispensabile per indossare la maglia viola.

La Fiorentina di Grosso-Vanoli ha raggiunto un primato che nessuno avrebbe mai voluto vedere associato al nome del club: con 28 reti incassate nelle prime dodici giornate, è la peggior formazione viola di sempre nell'era della Serie A a 20 squadre.

Un record negativo che pesa come un macigno. Perché non si tratta di una semplice statistica, ma della certificazione di un problema strutturale. La difesa concede troppo, il centrocampo non riesce a proteggere la retroguardia e l'intera squadra sembra sbriciolarsi alla prima difficoltà.

A Monza l'ennesima umiliazione

Il 3-0 subito in Brianza è arrivato al termine di una prestazione desolante. Una Fiorentina senza mordente, senza idee e soprattutto senza la capacità di dare un segnale di orgoglio. Il Monza ha trovato spazio, campo e occasioni, mentre i viola hanno assistito alla partita senza riuscire a cambiarne l'inerzia.

Non è più possibile parlare soltanto di episodi sfortunati o di errori individuali. Quando dopo dodici giornate il bilancio racconta 28 reti al passivo, il problema riguarda l'intero impianto della squadra.

Un primato che diventa una condanna

La statistica è impietosa: nessuna Fiorentina, nell'era del campionato a 20 squadre, aveva incassato così tanto dopo dodici turni. Un dato che mette questa gestione davanti a una responsabilità enorme e che impone interrogativi inevitabili sulle scelte tecniche, sull'organizzazione difensiva e sulla tenuta mentale del gruppo.

A Firenze non bastano più le parole. Servono risposte immediate, punti e soprattutto una squadra che torni a comportarsi da squadra.

Perché subire 28 gol in dodici partite non è soltanto una crisi. È un'emergenza sportiva. E dopo il tracollo di Monza, la Fiorentina si ritrova davanti a una verità difficile da nascondere: questa stagione rischia di diventare una delle pagine più nere della storia viola.