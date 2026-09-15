Fiorentina agli ottavi di Coppa Italia: sfida al Napoli di Allegri al Maradona a dicembre

Superato il turno, la squadra di Vanoli sfiderà i partenopei nel prossimo appuntamento di Coppa Italia

La Fiorentina supera senza particolari difficoltà il Pisa e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Un successo netto per la squadra allenata da Vanoli, capace di gestire la sfida e di trovare con continuità la via del gol. Il 3-0 permette così alla Fiorentina di proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale e di staccare il pass per il turno successivo, dove ad attenderla ci sarà un avversario di grande livello.

Il prossimo ostacolo sulla strada dei viola sarà infatti il Napoli di Massimiliano Allegri. La sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona, in casa della formazione partenopea.

L'appuntamento è previsto nel mese di dicembre, mentre data e orario devono ancora essere ufficializzati. Si tratta di una gara a eliminazione diretta: in palio ci sarà dunque l'accesso ai quarti di finale, senza possibilità di recuperare il risultato attraverso una sfida di ritorno.

Il confronto con il Napoli renderà ancora più interessante il prossimo capitolo del percorso della Fiorentina in Coppa Italia. Prima dell'appuntamento al Maradona, inoltre, viola e partenopei si ritroveranno di fronte anche in campionato, con il Napoli atteso a Firenze proprio nei prossimi giorni per la quinta giornata di Serie A. Una doppia sfida ravvicinata che metterà dunque le due squadre una di fronte all'altra in due competizioni differenti.

Con il passaggio del turno ottenuto contro il Pisa, la Fiorentina ha già conosciuto anche il possibile scenario dei quarti di finale. La vincente del confronto tra Napoli e Fiorentina affronterà infatti una tra Atalanta e Udinese, protagoniste di un altro ottavo.