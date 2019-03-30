"Fino a 20 anni fa lottavamo per lo scudetto. Dopo i disastri di Pioli contro l'Atalanta la società ha pensato di cambiare"

Il giornalista della Gazzetta Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Ci stiamo dimenticando che fino a venti anni fa la Fiorentina lottava per lo scudetto, è l’assuefazione alla...

Il giornalista della Gazzetta Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Ci stiamo dimenticando che fino a venti anni fa la Fiorentina lottava per lo scudetto, è l’assuefazione alla mediocrità.

Domani sarei sorpreso se il Torino non vincesse, perché la Fiorentina ha in testa solo la semifinale di ritorno di coppa Italia. La società viola ha iniziata a ragionare dell'allenatore dopo le scelte disastrose di Pioli nell'andata di coppa Italia contro l'Atalanta.

Di Francesco è un’opzione sempre valida perché non ha alternative in Italia e all’estero. Serve un allenatore strutturato perché la prossima stagione sarà difficile.

La oossibile cessione di Veretout è una vicenda che mi amareggia molto, è più importante di Chiesa all’interno di una squadra perché è il pilastro del centrocampo viola"