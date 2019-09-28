Finalmente si vede Pedro. Gol e buona prestazione con la Primavera. Il racconto

Dopo i 60' un po' incolori giocati nella scorsa partita con la Primavera viola quest'oggi buona gara di Pedro nella sfida tra Fiorentina-Roma Primavera. Ottimo primo tempo per il brasiliano che si è r...

Dopo i 60' un po' incolori giocati nella scorsa partita con la Primavera viola quest'oggi buona gara di Pedro nella sfida tra Fiorentina-Roma Primavera. Ottimo primo tempo per il brasiliano che si è reso subito pericoloso calciando dal limite dell'area al 1' ma la palla va di poco fuori. Al '7 arriva il suo 1° gol in maglia viola. Contropiede veloce di Koffi ed assist per il classe '97 che la insacca in rete nell'angolino alla destra di Cardinali. Nel corso della gara Pedro ha fatto vedere le sue doti da classico centravanti dai buonissimi piedi tanto che è spiccata la sua splendida rabona per servire Bobby Duncan. Nel secondo tempo invece la Roma ha preso più campo rispetto ai viola ed anche Pedro si è visto poco. Dopo 70' mister Bigica l'ha sostituito ed al suo posto è entrato Niccolò Pierozzi.