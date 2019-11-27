FINALMENTE PEDRO È PRONTO. PUÒ SCENDERE IN CAMPO CONTRO IL LECCE
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Pedro è pronto e disponibile. Montella se vorrà potrà già farlo scendere in campo nella sfida contro il Lecce. È stato lui il colpo estivo del ds della F...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 11:41
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Pedro è pronto e disponibile. Montella se vorrà potrà già farlo scendere in campo nella sfida contro il Lecce. È stato lui il colpo estivo del ds della Fiorentina Daniele Pradè, il centravanti brasiliano lo ha preso per una cifra di circa 11 milioni.