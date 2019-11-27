FINALMENTE PEDRO È PRONTO. PUÒ SCENDERE IN CAMPO CONTRO IL LECCE

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Pedro è pronto e disponibile. Montella se vorrà potrà già farlo scendere in campo nella sfida contro il Lecce. È stato lui il colpo estivo del ds della F...

A cura di Redazione Labaroviola 27 novembre 2019 11:41

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