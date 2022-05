Finalmente Gonzalez, la Nazione: “Calcia in modo glaciale e non accentua le cadute”

Secondo La Nazione oggi in edicola, il miglior calciatore della Fiorentina dopo la gara contro la Roma è Nico Gonzalez, 7,5 in pagella per lui: “Si procura il rigore dopo 2’ e lo segna con una freddezza che sconfina nella glacialità. Poi lotta senza disperdersi troppo, questa volta con molta efficacia. Punta l’uomo senza cercare ghirigori, né accentuare le cadute. Nella ripresa si procura (quasi) un altro rigore. Manda in difficoltà Karsdorp e Mancini”.

