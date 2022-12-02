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Finale in crescendo per Ikoné, la Fiorentina lo premia come miglior giocatore di novembre

Finale in crescendo per Jonathan Ikoné. L'esterno francese ha dato segnali incoraggianti prima della sosta per il Mondiale fornendo due assist nelle ultime due partite contro Salernitana e Milan (oltr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 14:51
Finale in crescendo per Ikoné, la Fiorentina lo premia come miglior giocatore di novembre -
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Finale in crescendo per Jonathan Ikoné. L'esterno francese ha dato segnali incoraggianti prima della sosta per il Mondiale fornendo due assist nelle ultime due partite contro Salernitana Milan (oltre il grande gol contro l'Inter, ma nel mese di ottobre) e la Fiorentina lo ha premiato con il trofeo "Player of the Month", ovvero miglior giocatore del mese di novembre.

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