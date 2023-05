Finale di Conference, Italiano ha già assegnato 8 maglie su 11: diversi ancora i ballottaggi. Dubbi in difesa 

Ad ognuno la sua caccia. Ci sono i tifosi (di cui parliamo a parte) costretti a mille peripezie per garantirsi uno dei (circa) 5 mila biglietti per l’Eden Arena a proposito, Tv8 ha annunciato che trasmetterà la partita in chiaro) e ci sono i giocatori. Decisi a tutto pur di convincere Vincenzo Italiano a dargli una maglia per la finale di Praga.

Manca una settimana all’appuntamento dell’anno e, nel mezzo, ci sarà anche la partita di venerdì sera col Sassuolo. Una partita buona per chiudere al meglio il campionato, fare il pieno di fiducia ed entusiasmo ma anche appun-to) per guadagnare punti agli occhi del mister.

Certo, ciò non significa che basterà una prestazione, per quanto magari particolarmente brillante, per ribaltare alcune gerarchie ormai più che consolidate. Eppure, almeno per qualcuno, lo spazio per guadagnarsi un posto da titolare nella sfida contro il West Ham c’è. Ad oggi infatti, al netto di infortuni o malanni che nessuno ovviamente si augura, otto maglie su undici sembrano sostanzialmente assegnate. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, FIORENTINA SU DIA, LA SALERNITANA CHIEDE 30 MILIONI MA PIACE CABRAL