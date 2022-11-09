Festa viola al Franchi, la Fiorentina vince 2-1 l'ultima dell'anno in casa. Jovic firma il gol vittoria
Vittoria convincente della Fiorentina oggi al Franchi
Al 3’ Kouamé prova il tiro dalla distanza, Sepe salva smanacciando in angolo. Al 9’ su corner ci prova Cabral ma la palla finisce fuori. Al 14’ nell’azione della Fiorentina, Biraghi mette dentro ma troppo su Sepe. Al 15’ la Fiorentina passa in vantaggio al Franchi, Bonaventura da Ikone, che rimette al centro per il centrocampista marchigiano. Al 23’ Mandragora prova la conclusione ma arriva debole e centrale dalle parti di Sepe. Al 29’ Ikone mette dentro per Kouamé che arriva sul rimpallo ma Sept salva i granata dal 2-0. Al 31’ Milenkovic mette dentro per Cabral che con la punta prova il tiro ma Sept para. Al 39’ Fiorentina ad un passo dal 2-0 con il tiro dalla distanza di Biraghi.
Al 52’ Amrabat ha provato a piazzare il pallone, tiro che finisce fuori. Al 55’ Dia sigla l’1-1 al Franchi. Al 61’ occasione per la Fiorentina, si salva di nuovo la Salernitana. Al 62’ Bonaventura per Kouamé che va al tiro, pallone che finisce alto. Al 72’ calcio di punizione battuto da Biraghi, Bonaventura tira, Sepe risponde presente. Al 74’ tira Ikone ma prende il tacco di Cabral. Al 76’ Saponara prova il tiro a giro ma non trova la porta. All’80’ Saponara imbuca per Jovic che firma il 2-1 per i viola. All’87’ Saponara tenta il tiro a giro. Fiorentina-Salernitana finisce 2-1.
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