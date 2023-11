Festa grande al Viola Park, cori e striscioni da parte dei 2mila tifosi. Al termine dell’allenamento il discorso 

È stato un grande successo l’allenamento a porte aperte in casa Fiorentina: al Viola Park erano presenti 2.000 tifosi per assistere al lavoro di Italiano e dei suoi ragazzi. vicinanza a un gruppo che sta cercando di centrare un obiettivo importante e che soprattutto si approccia a una sfida mai banale come quella con la Juventus. Polverizzati i biglietti messi a disposizione per il giorno di festa.

Non sono mancate le manifestazioni di affetto con tanti cori e bandiere anche contro la Juventus, Vlahovic e Chiesa, con tanto di striscione e il DG Barone che ha fatto da Cicerone ai più piccoli. Al termine della seduta, c’è stato anche un confronto fermo da parte di alcune centinaia di ultras, che hanno parlato alla squadra, esprimendo delusione per le ultime due partite perse ma con la consapevolezza di quello che il gruppo ha messo in campo, chiedendo “palle e cuore” contro la Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

