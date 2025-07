Ferrari: “Il ViolaPark porta una coesione unica, tutto nasce dalla volontà di Commisso”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha condiviso un post su LinkedIn per commentare il ritiro estivo della squadra di mister Pioli, ormai giunto alla fase finale in Italia prima del trasferimento in Inghilterra per la tournée. Ferrari ha sottolineato l’importanza di un gruppo unito e di un’atmosfera che ha definito “straordinaria”.

“La squadra sta completando la prima parte del ritiro in un clima eccezionale, arricchito dall’affetto dei nostri tifosi e dalla costante presenza di tanti bambini al Viola Park. Tra pochi giorni partiremo per l’Inghilterra, dove il lavoro proseguirà fino al 9 agosto. Questo entusiasmo sta facendo la differenza, regalando al gruppo — che unisce giovani talenti e giocatori esperti — l’energia e la motivazione necessarie per affrontare la nuova stagione. Una coesione che nasce dall’impegno quotidiano del Presidente Rocco Commisso e della società, dalla competenza umana e tecnica di Stefano Pioli e che trova ulteriore forza nel supporto fondamentale dei nostri tifosi.”