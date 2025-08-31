Ferrari: "Comuzzo è qua con noi, secondo me resta, poi tutto può sempre cambiare"

Il difensore resta per ora alla Fiorentina, ma la società non esclude una cessione in caso di offerta importante o richiesta del giocatore

Ai microfoni di Sky Sport il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari ha rilasciato una breve intervista nel prepartita di Torino-Fiorentina:

"Il rinnovo di Moise è l'apice di una bella storia, grande fiducia, lui ha dato tanto lo scorso anno e col presidente abbiamo trovato una soluzione per tenerlo che accontenti entrambi. Sul mercato siamo praticamente a posto in entrata, ci sono altre operazioni in uscita da chiudere. Quattro trasferte consecutive sono state impegnative, col Napoli giocheremo finalmente al Franchi ma questa situazione dello stadio è limitante, speriamo si trovino soluzioni, ma non ne vedo all'orizzonte. Comuzzo è qua con noi, secondo me resta, al momento non c'è nulla. Se poi dovesse arrivare una grande offerta o Pietro chiedesse di andare chiaramente potrebbero cambiare gli scenari"