Ferrara: “Una vittoria rigenerante anche in chiave campionato. Tre gol devono valere una svolta”

Questa è una vittoria rigenerante. Ora non resta che saltare il muro

Quando arriva anche il gol di Jovic capisci che di più non puoi pretendere da una notte di vento, pioggia e sciarpe viola levate al cielo. E lasciamo perdere l’avversario. Anche lettoni erano scarsi parecchio. E’ la famosa autostima ciò che inseguiva questa squadra in cerca di se stessa. Di certo l’idea di uscire da un girone che è una via di mezzo tra l’Europa e un torneo Uisp faceva tanta paura. Questa è una vittoria rigenerante. Ora non resta che saltare il muro e usare questa benzina ritrovata per confermare i sorrisi anche in campionato. Coraggio ragazzi. Questi tre gol devono valere una svolta. Lo scrive Benedetto Ferrara in La Nazione.

LEGGI ANCHE, TERRORE PER VLAHOVIC A TORINO, RAPINATO A CASA DI DI MARIA, POLIZIA INTERVIENE AL MOMENTO GIUSTO

https://www.labaroviola.com/terrore-per-vlahovic-a-torino-rapinato-a-casa-di-di-maria-polizia-interviene-al-momento-giusto/188257/