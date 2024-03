Ferrara: “Un bel sorteggio, sono ottimista e credo che sia il nostro obbiettivo primario della stagione”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha parlato del sorteggio di Conference: “Credo che la Fiorentina sia favorita, puntiamo alla coppa perché vorrebbe dire vendicare Praga e poi un trofeo sarebbe la chiusura perfetta di un ciclo. Ogni partita è da giocare, però il sorteggio è stato benevolo con noi, poteva andare molto peggio, lo sappiamo, abbiamo evitato le più forti cioè Aston Villa e Fenerbahce, ma bisogna imparare a gestire le partite, anche ieri abbiamo sofferto inutilmente, ci vuole testa e crescita per vincere questa competizione. Alcuni giocatori devono recuperare la miglior condizione, vedi Nico che sarà fondamentale e deve rientrare al top. Dobbiamo essere cinici in queste partite, se ci capita un’occasione bisogna segnare e chiudere il prima possibile, infatti pure ieri potevamo chiuderla prima senza soffrire, questo accade perché in squadra non abbiamo il leader carismatico che si faccia sentire nei momenti clou della gara, è una questione di personalità. Inoltre, non dobbiamo essere presuntuosi ma umili anche se troviamo formazioni meno forti di noi.”