Ferrara: “Turnover estremo, forse il giochino ha preso un po’ la mano di Italiano”

Adesso va di moda parlare di turn over estremo. D’altra parte Italiano questo ha fatto. E forse il giochino gli ha preso un po’ la mano. Lo stesso allenatore sta meditando su scelte ancora più hard. In porta contro la Juve, per esempio, potrebbe andare Joe Barone. Ma anche lo stesso Italiano avrebbe voglia di trovare un’alternativa a se stesso. L’auto turn over potrebbe essere davvero l’ultima frontiera. Lui riposa in campionato e torna in Coppa.

Al suo posto potrebbe arrivare una vecchia conoscenza che da tempo alloggia all’Overlook hotel di Roncobilaccio in attesa di una chiamata. Porta sempre il cappellino e abita nella stanza 352, o nella 532. Oddio, forse è la 721. Ancora non è chiaro. Comunque anche questo turn over non è da escludere. A difesa di Italiano, però, è giusto ricordare che aveva mezza squadra fuori uso e che le riserve non sono esattamente all’altezza dei titolari. Lui coi media è un aziendalista duro e puro. Però, nel segreto delle stanze, le sue richieste le fa. Aveva provato con Berardi. Poi ci ha provato con Parisi e i suoi hanno offerto all’Empoli Zurkovski e Terzic. Corsi, che non è l’ultimo arrivato, deve aver risposto: come no, oltre a Parisi volete anche una fettina di …, ferma la risposta degli uomini mercato della Fiorentina. «Beh, se è gratis…». Niente da fare.

Quindi non vi diamo nemmeno Zurkowski. Bisticci da Fi-Pi-Li, niente di nuovo. Chi ci rimette è il buon Benassi, ex mezz’ala, quindi improbabile terzino e magari chissà cos’altro. Bravo ragazzo di sicuro, e buon giocatore anche. La vita offre sempre delle sorprese. Anche belle. Gliele auguriamo, Ma onore anche alla visione zen (non il quartiere di Palermo, la filosofia) di Italiano, che comunque col tempo imparerà a gestire con un po’ più di equilibrio un gruppo non esattamente adatto per vivere senza scossoni una partita ogni tre giorni. Tra l’altro la società è parecchio arrabbiata per le critiche arrivate dopo Empoli e Udine. Pare che un post di Gino da Scandicci su Facebook abbia irritato qualcuno. «Gna spendere». Chiesta una smentita ufficiale a Gino da Scandicci.

Però è vero che siamo un po’ bipolari. Prima vogliamo il gioco, poi, quando va male, iniziamo a contestare il possesso palla, quando questo non porta a un gol, quello che manca più o meno dal governo Prodi. E poi: applausi a Kokorin e Nastasic, che se ne vanno a rispettivamente a Cipro e a Maiorca. A convincerli sono state soprattutto le temperature medie delle loro destinazioni. Ma oggi è tempo di Juve e il cuore inizia a battere forte. Allegri recupera Bonucci, forse Di Maria e probabilmente anche Pavel Nedved. Forza ragazzi, Firenze è con voi. E anche Gino da Scandicci. Lo scrive Benedetto Ferrara in La Nazione.

LEGGI ANCHE, FANTACALCIO, JOVIC VS VLAHOVIC: PRIMO ROUND A FIRENZE. CALMA CON KOOPMEINERS, LA SORPRESA È HOJLUND