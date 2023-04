Ferrara: “Terracciano, il vecchio numero dodici che gioca da uno. E salva quello che c’è da salvare”

Benedetto Ferrara ha commentato sulle pagine della Nazione la vittoria in Coppa Italia della Fiorentina soffermandosi su Pietro Terracciano, protagonista nel successo viola allo Zini: “Una squadra felice come i suoi tifosi. Emozionanti quelle bandiere viola al vento, quelle sciarpe, quei sorrisi figli di un amore ripagato da una Fiorentina che continua a inseguire i suoi sogni e quelli della sua gente. Vincere a Cremona non vale una sorpresa. La sorpresa è questa coerenza, questa corsa sfrenata fatta di muscoli e lucidità. Cabral è il centravanti che volevamo e che serviva, Terracciano il vecchio numero 12 che gioca da numero 1 e salva quello che c’è da salvare. Inutile dire che la finale non è ancora presa, più per scaramanzia che per altro. Fatto sta che le statistiche raccontano di un gruppo che ha ribaltato la prospettiva in nome dell’orgoglio e di un duro lavoro su se stesso per rinascere dopo un inverno senza gioia”.