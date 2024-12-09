Ferrara: “Si parla poco che la Fiorentina non subisce tanto dietro. Anche Beltran si sacrifica”

Benedetto Ferrara è così intervenuto a Radio Bruno commentando la difesa della Fiorentina e la classifica: "La difesa è uno degli aspetti principali di questa squadra. Parliamo troppo poco del fatto...

Benedetto Ferrara è così intervenuto a Radio Bruno commentando la difesa della Fiorentina e la classifica: "La difesa è uno degli aspetti principali di questa squadra. Parliamo troppo poco del fatto che la Fiorentina non subisce tanto dietro. È ovvio che avere un portiere di grande carisma come De Gea dà tranquillità alla difesa. Ranieri? La fascia di capitano lo ha ispirato a fare ancora meglio. Sulla fascia, poi, Dodò e Gosens si danno molto da fare, il primo fa tutto da solo, mentre il secondo è un giocatore che ha segnato tanto in carriera, adesso meno, ma tatticamente è imprescindibile per esperienza.

È chiaro, comunque, che quando riesci a subire così pochi gol è perché la squadra sa essere compatta. Ad esempio, ci sono anche attaccanti che si stanno sacrificando e che chiudono bene gli spazi, come Beltran. Ikone? Rispetto a cosa è la Fiorentina ora sembra un pesce fuor d'acqua. Ha una capacità incredibile di fare cose belle e buttarle via sempre. Ha il dribbling, ma la differenza negli esterni offensivi la fa la concretezza.

Classifica meravigliosa, e c'è anche una partita in meno. Credo che ieri sia stata una partita fondamentale perché si trattava di recuperare la strada dopo la paura per Bove e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ritrovare la vittoria in una partita non bellissima è stato importante”.

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