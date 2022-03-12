Ferrara scherza: "Bentornato Franchi, peccato per la D che era dedicata non al Duce ma a Delli Carri"
Lo scherzoso editoriale su La Nazione di Benedetto Ferrara sulla realizzazione del nuovo stadio Artemio Franchi
Questo un estratto del scherzoso editoriale del giornalista Benedetto Ferrara sulle colonne de La Nazione:
"Nessuno stadio ha viaggiato come lui. E’ stato a nord, poi è tornato un chilometro più a sud e quindi di nuovo lassù, oltre il confine. A Campi, un viaggio esotico da cui ha fatto ritorno a stretto giro. Poi di nuovo a casa, là dove sul viale dei Mille sfoghiamo gioie e dolori da sempre. Bentornato Artemio. Sarai rimesso a nuovo, preservando la tua arte di cemento armato, quel volo elicoidale e quelle curve intoccabili, anche se nessuno potrà godere più di quella D che tutti pensano sia omaggio obbligato al duce, considerati i tempi, e che invece era solo un omaggio fatto con molto anticipo a Delli Carri, indimenticabile eroe della nostra storia".
BARONE RASSICURA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI COMMISSO
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