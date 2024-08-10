Ferrara: "Richardson è stato portato da Alessandro Moggi che è lo stesso che porterà Nico alla Juve"

Il giornalista ha parlato dell'intrigo di mercato che coinvolge il fuoriclasse argentino ormai destinato a vestire bianconero

Sulle pagine della Nazione Benedetto Ferrara parla dell'intrigo di mercato legato a Nico Gonzalez sempre più lontano dalla Fiorentina con l'arrivo del marocchino Richardson che potrebbe essere ancora più che un indizio: "Alessandro Moggi ha portato Richardson a Firenze ed è lo stesso che porterà Nico alla Juve, è il calcio moderno, funziona così. Ormai il tifoso non si sorprende neanche più perché non è la prima volta che viene venduto alla Juve il miglior giocatore della rosa. Nessuno vive più di illusioni, non fa nemmeno effetto."

Sul portiere: "Martinelli imparerà molto da uno come De Gea, spero possa crescere tanto perché lo spagnolo è uno esperto nel ruolo. Terracciano rinnova ma non credo farà il titolare, non è piaciuto a Palladino che voleva altro e ha scelto De Gea. Stavolta Terracciano non riuscirà a far fuori il suo concorrente come con gli altri".

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