Ferrara punge: “Non c’è sempre Radu. Poi se in 9 contro 11 nemmeno provi con le due punte…”

Non c’è sempre Radu a farti svoltare la giornata. Se poi se 11 contro 9 neanche provi le 2 punte vuol dire che quella superiorità proprio non te la vuoi giocare. Che peccato. A volte, oltre al coraggio, servirebbe anche un po’ di fantasia e alla fine l’Empoli (grande partita di Parisi) si merita questo punto strappato col cuore. Se poi gli esterni non vanno, Saponara scompare e Ikone è un Ikon-ego che si avvita alla ricerca di chissà cosa, prendiamola come lezione. C’è il Twente, e una stagione da non buttare via. Forza ragazzi. Sfidiamo il destino. E una prevedibilità che, al secondo anno, è il vero nemico da combattere. Lo scrive Benedetto Ferrara su La Nazione.

