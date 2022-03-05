Ferrara: "Poveri tifosi viola compresi dall'Altissimo. Batistuta ha un inquilino chiamato Kokogol"

Per trovare il sonno basta cercare. Forza Lollo, ti riscatterai. Ne siamo sicuri

Oggi nelle pagine di La Nazione troviamo un lungo commento di Benedetto Ferrara:

"Prima della partita con la Juve lunghe file ai botteghini, dopo la sfida la stessa fila davanti ai confessionali per via di una serie di imprecazioni non tutte esattamente conformi ai comandamenti di Nostro Signore. Citando uno striscione indimenticabile (Dio perdona, Riga…no) potremmo dire che il tifoso viola ha buone possibilità di essere compreso dall’Altissimo, considerata la carriera di sofferenze che metterebbe alla prova anche il Dalai Lama (da non confondersi con Cristian Llama, ex centrocampista di passaggio).

A proposito di misticismo e dintorni, da segnalare il processo mediatico di beatificazione del prodotto finanziario serbo in forza alla seconda squadra di Torino. L’abbraccio al povero Venuti ha fatto il giro delle prime pagine dei quotidiani Gobb friendly. Tutto molto commovente, come quel gesto di affetto nei confronti di Torreira. Un cazzotto per la cronaca, un buffetto in segno di amicizia per i cultori del mondo in bianco e nero.

In ogni caso, quando il calcio incontra l’anticalcio e vince quest’ultimo c’è poco da discutere, resta solo il confessionale. Naturalmente massima solidarietà a Lollo Venuti, ragazzo devoto al viola che sicuramente farà fatica a prendere sonno per un bel po’. Qualche consiglio per ritrovarsi tra le braccia di Morfeo (non Mimmo, l’altro).

Primo: riguardarsi Frosinone-Fiorentina 0-0 fino allo sfinimento, che tra l’altro potrebbe arrivare al già al sesto minuto. 2) cercare su You Tube monologo di Corvino, quello sul comunicato figlio del comunicato e quindi contare i comunicati e mettere insieme le parentele tra gli stessi. Funziona. 3) cercare, sempre su YouTube, tutti i gol di Octavio in viola. Attenzione: per trovare il sonno basta cercare. Forza Lollo, ti riscatterai. Ne siamo sicuri. Simpaticissima l’idea di rimettere in moto la Super Lega durante la guerra. D’altra parte tutto era nato durante la pandemia.

Se il mondo funziona secondo (così pare) il monologo di John Belushi in Blues Brothers quando deve spiegare alla ex perché non si è presentato sull’altare, la prossima volta in cui si parlerà della Super Lega sarà durante l’invasione delle cavallette. Una notizia sconvolgente: sapete chi è il proprietario di casa di Kokorin il bomber? Beh, un altro bomber, non del suo livello, sia chiaro, che mercoledì era in tribuna, quella frequentata spesso dal suo affittuario. Già. Gabriel Omar ha un inquilino chiamato Kokogol. Giocatore fedele, lui. Si soffia in giro di un rinnovo di contratto scadenza 2037 da due milioni all’anno più bonus per presenze in tribuna, gol non fatti, ordini su Deliveroo andati a buon fine".

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