Ferrara: “Partita di calcio mediocre con l’Empoli. Italiano felice del primo tempo? Viva la fantasia”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato il pareggio della Fiorentina al Castellani, dove ottiene un risultato utile seppur non troppo convincente ai fini della classifica. Un 2024 difficile per i viola, che riescono solamente a vincere contro il Frosinone, scivolando al settimo posto in classifica dopo aver sognato la Champions al quarto posto. Un estratto delle parole del giornalista:

“La sensazione è che l’antica magia di una Fiorentina che si prende il campo con le sue geometrie si sia dissolta. Non da ora, ovvio, ma di sicuro ora abbiamo la certezza che quella squadra non c’è più. Maluccio Belotti, che però non è stato aiutato dagli esterni: Nico è sempre lontano da se stesso, Sottil non abbiamo ancora capito chi sia. Solo Beltran, là davanti, ha fatto qualcosa di importante. Da dimenticare il ritmo blando di una squadra che fa dell’incertezza il suo marchio. Italiano si è detto felice del primo tempo dei suoi. Viva la fantasia. Nel complesso una partita di calcio mediocre. Risultato: un punto importante per Empoli, un punto malinconico per la Fiorentina. Cose da fare: Ritrovare Nico, rianimare l’ego di Bonaventura, rimettere in condizione Arthur“.

