Beltran: “Sappiamo di dover lavorare tutti insieme per migliorare. Per farcela servono impegno e umiltà”

Forse l’unica nota positiva dello spento derby toscano contro l’Empoli, Lucas Beltran ha anche provato a scuotere la squadra con un post sui propri profili social. In didascalia, il numero 9 della Fiorentina non ha fatto nessun riferimento al gol né all’ottima prova personale, ma ha riservato solo parole di conforto alla squadra per cercare di spronare tutto l’ambiente viola. Ecco ciò che ha scritto:

“Sappiamo che abbiamo molte cose da migliorare e su cui dobbiamo lavorare, e per riuscirci dobbiamo farlo tutti insieme! Con impegno e umiltà, possiamo farcela! Andiamo 💜”

