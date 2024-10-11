Ferrara: "Non escludo che De Gea possa diventare il nuovo capitano della Fiorentina, è un leader"

Dalla partita contro il Milan alla bella notizia che arriva da Gudmundsson. Il punto di vista di Benedetto Ferrara

Benedetto Ferrara, giornalista de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina, queste le sue parole:

"Gudmundsson in queste partite non sembrava fosse un calciatore con addosso delle paura per un processo, siamo tutti contenti per come sia andata, è innocente e questo ci fa assolutamente piacere. In queste partite è sempre stato decisivo, questo ha anche rasserenato l'ambiente, benissimo cosi, illumina il gioco, è un giocatore risolutivo, come fatto vedere con il Milan. E sappiamo tutti come i tifosi viola amino i numeri dieci di qualità, può darci gioie per lo spettacolo.

Questa squadra sta trovando le sue certezze, inevitabilmente le ha trovate contro una squadra che ti motiva e nel suo stadio. Ma non c'è solo Gudmundsson, adesso c'è un portiere che dopo un anno di stop, ha fatto vincere una scommessa alla Fiorentina, c'erano dei dubbi perchè era stato fermo ma non erano dubbi legati alle sue qualità indiscutibili. Contro il Milan vado oltre ai due rigori, ho visto leader e carisma, non escludo che possa diventare il nuovo capitano della Fiorentina.

Ha garra Kean ed era troppo tempo non avevamo un centravanti, anche quando sbaglia un rigore non si butta giù e non si perde, lotta tanto, la coppia con Gudmundsson è veramente bene assortita. Adli ha cervello e un giocatore cosi ci mancava per tecnica e visione, anche l'avvio di campionato di Dodò è un avvio importante. La squadra ha trovato se stessa, adesso si riconosce.

Adesso il grande lavoro di Palladino è quello di trovare delle alternative quando trovi squadra che non ti fanno giocare, che si chiudono in difesa, contro il Milan c'erano tanti spazi perchè loro dovevano vincere. Contro l'Empoli questo non si è visto. Vanno trovate soluzioni alternative sulla fasce o nei giocatori. Credo che la difesa sia ancora in divenire, Pongracic è ancora fuori e quindi uno dei due centrali rimarrà fuori, ammesso che lui torni quello di Lecce. Ranieri è un pò incostante, hai in panchina Quarta che era un titolare.

Bove sarà sempre un jolly, cosi come Kouamè perchè possono fare più ruoli e possono garantire forza e costanza. Credo che Adli sia un giocatore che a questa squadra servirà tanto e poi c'è la variabile Richardson che prima o poi giocherà, cosi come Kayode che prima o poi darà fiato a Dodò. Contro certe squadre non puoi giocare in contropiede come contro il Milan, dovrai fare la partita e su questo si deve vedere la mano di Palladino e il suo gioco.

LE PAROLE DI COMMISSO NEL PRIMO ANNIVERSARIO DI VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/commisso-divertitevi-al-viola-park-ricordate-che-lha-voluto-mia-moglie-spero-in-un-trofeo/272054/