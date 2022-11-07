Ferrara: "La rete di Cabral a Spezia ha cambiato la Fiorentina, adesso gioca con il sorriso"

La Fiorentina ha svoltato secondo Benedetto Ferrara, la stagione della squadra viola potrebbe essere cambiata a La Spezia

Nel suo editoriale per La Nazione il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato del periodo della Fiorentina. Queste le sue parole:

"La coerenza ti disegna sempre un sorriso in faccia. Così come la variabile Jack, uno che quando è in palla ti fa la differenza. E anche gol, sostituendosi a un bomber che ancora fatica a venir fuori dall’ombra. Primo tempo a giocare, il secondo a gestire. La bella notizia è una classifica che inizia a sembrare un po’ meno malinconica. Due vittorie di fila (quattro con l’Europa) significano molto. La vera svolta è arrivata col quel gol di Cabral al 90° a La Spezia. La Fiorentina ora è più sciolta e, soprattutto, evita di regalare subito un gol all’avversario. Meno paranoie, più concretezza. Jack e Nikola. Il fattore kappa. Così torna il sorriso".

POTETE SEGUIRE CON NOI IL SORTEGGIO DELLA FIORENTINA IN CONFERENCE

https://www.labaroviola.com/sorteggio-fiorentina-in-conference-visibile-sul-canale-twitch-di-passione-fiorentina-e-su-labaro-viola/191566/