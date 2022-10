Ferrara: “La felicità solo sul volto di Kouamé. Cabral meno pacco del previsto. Pazienza? Tanta”

Sulle colonne della Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Lecce, tornando a parlare del momento non esaltante in casa viola: “Da che parte sta la felicità? Forse la puoi vedere solo nel sorriso di Kouamè, nei suoi gol, nei suoi recuperi, nella sua generosità. E poi? Poi sei costretto a cercarla in un mezzo sorriso forzato per un pareggio sul campo del Lecce, che per fortuna, dopo un tempo tirato al massimo, ha lasciato alla Fiorentina la possibilità di rimediare almeno un punto che comunque la costringe a fare i conti con una classifica che non racconta niente di buono. Pazienza? Tanta. Accontentiamoci di scoprire che Cabral è meno pacco di quello che sembrava. Calcio troppo piccolo, però. La strada che porta alla felicità è ancora lunga”.